 Etna, La Vardera: "Ispezione sui crateri Silvestri a pagamento"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Etna, La Vardera: “Ispezione sui crateri Silvestri a pagamento”

La denuncia del leader di Controcorrente
l'intervento
di
1 min di lettura

CATANIA – “Da qualche giorno dei privati si sono svegliati e hanno deciso di chiedere un ticket di 5 euro per visitare i crateri Silvestri nel versante sud dell’Etna, limitando di fatto l’accesso di quello che è un bene patrimonio dell’Unesco”.

Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

Etna, La Vardera: “Ispezione sui Crateri Silvestri”

“Ho chiamato il commissario straordinario – aggiunge La Vardera – dell’ente parco che sostiene che non avrebbero, invece, alcuna autorizzazione, sollecitando una immediata ispezione, cosa che faranno nelle prossime ore, a seguito anche del mio intervento. È incredibile come si tenti di privatizzare, in modo non chiaro, un sito così straordinario, mi batterò affinché questo scempio finisca presto. Ho fatto anche un’interrogazione parlamentare – conclude – davanti ai beni pubblici nessuno ha il diritto di abusarne”. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI