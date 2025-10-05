Etna, La Vardera: “Ispezione sui crateri Silvestri a pagamento”

La denuncia del leader di Controcorrente

CATANIA – “Da qualche giorno dei privati si sono svegliati e hanno deciso di chiedere un ticket di 5 euro per visitare i crateri Silvestri nel versante sud dell’Etna, limitando di fatto l’accesso di quello che è un bene patrimonio dell’Unesco”.

Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

Etna, La Vardera: “Ispezione sui Crateri Silvestri”

“Ho chiamato il commissario straordinario – aggiunge La Vardera – dell’ente parco che sostiene che non avrebbero, invece, alcuna autorizzazione, sollecitando una immediata ispezione, cosa che faranno nelle prossime ore, a seguito anche del mio intervento. È incredibile come si tenti di privatizzare, in modo non chiaro, un sito così straordinario, mi batterò affinché questo scempio finisca presto. Ho fatto anche un’interrogazione parlamentare – conclude – davanti ai beni pubblici nessuno ha il diritto di abusarne”.