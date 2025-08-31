Etna, Musumeci a Ragalna: “Serve una legge sulla montagna” VIDEO

Intervento anche di Urso su Ponte e aeroporti

RAGALNA (CATANIA) – “Istituire una Autorità per la gestione delle due stazioni sciistiche dell’area sommitale dell’Etna”. È la proposta del ministro Nello Musumeci, intervenuto alla giornata conclusiva di Etna Forum a Ragalna.

“Le zone sommitali vengono gestite senza la necessari autorevolezza e competenza – ha proseguito Musumeci -. Per fa ciò L’assemblea regionale dovrebbe mettere in campo un disegno di legge istitutivo di 2, 3 articoli che non debba richiedere il coinvolgimento dei comuni ma soltanto, con tutto il rispetto per le autonomie locali, un passaggio consultivo”.

Ed ancora: “I Comuni dell’area sommitale sono Nicolosi, Ragalna, Belpasso e Linguaglossa, delegati a gestire un organismo snello, direttore e due impiegati, che possono mettere a disposizioni gli stessi comuni, senza creare nuovi enti di sottogoverno, ma con ampi poteri gestionali. E’ chiaro che l’Ente parco rimane il riferimento per tutta la parte normativa”.

Urso: “Privatizzare gli aeroporti”

“Con il ponte la vera sfida sono i trasporti. Dall’alta velocità alla privatizzazione degli aeroporti siciliani, si è perso troppo tempo”. Ha invece specificato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo anch’egli alla giornata conclusiva di Etna Forum.

“Gli scali aerei siciliani potrebbero diventare hub – ha aggiunto -, perché attraverso gli investimenti dei player italiani ed europei la rete aeroportuale si aprirebbe molto di più aii voli intercontinentali. Non bisogna più perdere tempo, e credo che l’attuale classe politica possa guidare questo cambiamento”.