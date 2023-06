Il compleanno dell’Etna: dieci anni da Patrimonio dell’Umanità

L'anniversario dell'inserimento nella World Heritage List: le celebrazioni in programma

CATANIA – Un compleanno importante per l’Etna, che domani festeggerà i dieci anni dall’inserimento nella lista dei siti Unesco patrimonio dell’umanità. Per l’occasione, previste mostre e iniziative nei musei e negli osservatori del vulcano attivo più alto d’Europa.

Etna patrimonio Unesco: la motivazione

L’Etna è un laboratorio naturale per gli studiosi di geologia e vulcanologia. Un sito naturale eccezionale che offre una combinazione unica di bellezza paesaggistica, biodiversità e importanza geologica. Per questo l’Unesco, dieci anni fa, lo inserì nella World Heritage List, che raccoglie i siti patrimonio dell’umanità.

Come si legge nelle motivazioni con cui l’Unesco motivò questa scelta, dieci anni fa: “Uno dei più attivi vulcani iconici del mondo e uno straordinario esempio di processi geologici continui e formazioni vulcaniche. Questa eccezionale attività vulcanica è stata documentata da esseri umani per almeno 2700 anni ed è una delle più lunghe registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico. L’Etna con le sue caratteristiche geologiche è uno dei vulcani più complessi del mondo. Oggi l’Etna è uno dei vulcani del mondo meglio studiati e monitorati e continua a influenzare la vulcanologia, la geofisica e altre discipline di scienze della terra. La notorietà, l’importanza scientifica e culturale e il valore educativo sono di importanza globale”.

Le celebrazioni

Per festeggiare il compleanno dell’Etna sono state organizzate diverse iniziative. Il Museo dell’Etna, a Viagrande, in collaborazione con il Parco dell’Etna di Nicolosi parteciperà all’evento dedicato alla ricorrenza del decennale del “World Heritage List”.

In particolare, in mattinata presso la sede del Parco dell’Etna al Monastero di San Nicolò “La Rena” sarà possibile, nell’area espositiva al piano terra, osservare le immagini in diretta del vulcano, così come le informazioni sismiche provenienti dalla sede dell’Ingv di Catania.

Sarà poi possibile osservare una presentazione dell’Osservatorio astrofisico di Serra La Nave di Catania in merito al telescopio Cherenkov. Saranno presenti prodotti eruttivi e pannelli esplicativi del vulcano.

Nel pomeriggio presso il Museo dell’Etna a Viagrande si terrà la visita gratuita a tutti, e la premiazione dei migliori disegni, partecipanti al contest coordinato dall’associazione CEPES “L’Etna che vorrei”, realizzati dagli alunni di alcune scuole elementari della provincia etnea. All’interno degli spazi del Museo dell’Etna, tra gigantografie, box interattivi, diorami e filmati spettacolari, si potranno apprezzare oltre cento disegni realizzati da piccoli disegnatori che hanno lanciato un messaggio forte e chiaro: “L’Etna è grande, rappresenta il nostro territorio e deve essere tutelata e protetta”.

“Uno dei vulcani più importanti al mondo”

A commentare la ricorrenza è Ettore Barbagallo, presidente del Museo dell’Etna: “L’Etna è uno dei vulcani più importanti del mondo e accoglie migliaia di visitatori ogni anno, rappresentando un vero e proprio brand del quale usufruiscono in tanti, bisogna avviare un percorso di educazione culturale, civica e ambientale, ma soprattutto investire sulla protezione e sulla prevenzione con risorse adeguate da parte delle istituzioni”.

Per Salvo Caffo, dirigente vulcanologo del Parco dell’Etna, “In questi dieci anni sull’Etna sono stati testati sia robot che strumenti che saranno spediti nelle prossime missioni sulla Luna e su Marte. Gran parte delle attività di ricerca vulcanologica del mondo si sviluppano alle Canarie alle Hawaii e sull’Etna. Abbiamo un bene di interesse mondiale che richiama turismo da tutto il mondo. È un luogo che nell’immaginario collettivo, un pò come accade con il Colosseo, ha un richiamo immenso”.

[Credit foto: Giuseppe Vella]