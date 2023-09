Etnabook 2023: i libri protagonisti del settembre catanese

Sono le "parole" al centro del festival di quest'anno

5' DI LETTURA

CATANIA – Settembre è arrivato e porta con se una nuova edizione di Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura di Catania. Saranno “le parole” le vere protagoniste di questa V edizione, del resto di parole sono fatti i libri, ma non solo, sono l’essenza stessa della comunicazione. Le parole con la loro forza sono capaci di creare, istruire e al contempo, se adoperate male, possono essere considerate delle vere armi capaci di distruggere.

Bisogna pertanto comprendere la loro potenza e capirne il corretto utilizzo, quello che vogliamo in questa edizione di Etnabook è adoperare le parole come congiunzioni capaci di edificare ponti per unire mondi diversi, in viaggio tra sogno e realtà.

Il programma è fitto di appuntamenti con tante novità interessanti che saranno svelate durante la conferenza stampa di giovedì 14 settembre al Palazzo della Cultura di Catania nella Saletta Sant’Agata alle ore 10.30, dal direttore artistico e presidente della kermesse Cirino Cristaldi insieme al vice presidente Mirko Giacone, al direttore Cultura e Rete Museale Paolo Di Caro, al presidente del comitato scientifico Massimo Fazio e in collegamento streaming con il consulente artistico Alessandro Cecchi Paone.

La formula del Festival rimane invariata, cinque giornate dal 19 al 23 settembre, ricche di presentazioni, laboratori, workshop, premiazioni speciali e incontri, un calendario di eventi che vede coinvolta l’intera città etnea e diversi Comuni dell’hinterland.

In questa V edizione l’organizzazione di Etnabookinsieme al main partner Siderat di Monica Marchese e al comune etneo, vuole lasciare un segno tangibile nella città qualcosa che continui a diffondere cultura anche nei mesi successivi. Verranno quindi installate 4 casette di scambio libri in alcuni parchi cittadini per proseguire l’opera di divulgazione culturale, di educazione alla lettura e di rispetto dei libri, che sono i punti fondamentali di Etnabook.

Quest’anno la cura dell’immagine del festival è stata affidata a una talentuosa e giovane artista, Nadia Musarella in arte laina_art, che ha realizzato il manifesto ufficiale di Etnabook in stile pop-art.

Anche in questa quinta edizione agli incontri ufficiali del programma si uniranno quelli delle nostre sezioni speciali, che offrono al pubblico di tutte l’età una variegata e attenta scelta culturale:

EtnaKids, sezione rivolta interamente ai più giovani a cui saranno dedicati laboratori, letture, firmacopie e molto altro. Gli incontri per i più piccoli, curati da Claudia Santonocito si terranno al polo centrale del Palazzo della Cultura di Catania.

EtnaStar, ideata e curata da Debora Scalzo, scrittrice siciliana di adozione milanese, ma anche produttrice, sceneggiatrice e stilista. Il cuore della rassegna è l’unione tra il mondo del cinema, del teatro e della musica e ha l’obiettivo di approfondire il legame con l’arte.

Etnabook Lab, è la sezione del festival che permette al pubblico di interfacciarsi direttamente con gli autori e gli ospiti presenti, grazie a incontri informali e workshop che faranno parte del programma ufficiale Etnabook. In occasione di questi eventi si avrà l’opportunità di confrontarsi non solo con autori affermati del panorama nazionale ma anche con editori, giornalisti e operatori del mondo della cultura,

Expò Pedara Corner, per il secondo anno consecutivo nel Comune alle pendici dell’Etna si terranno presentazioni ed eventi correlati al festival, curati da Mario Cunsolo e Simona Zagarella del circolo letterario Pennagramma.

Inoltre, tra le tante novità ci sarà anche uno spazio dedicato alle nuove forme di comunicazione, i social che se ben usati diventano anch’essi ottimi mezzi di diffusione culturale soprattutto tra i più giovani. Avremo così delle attente e creative book-influencer e book-toker che parteciperanno ai nostri incontri e racconteranno Etnabook in una versione tutta da scoprire.

Etnabook è soprattutto Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano”, le opere pervenute sono oltre un migliaio da tutta Italia ed Europa, a dimostrazione di come ancora la scrittura appassioni. Il lavoro delle tre giurie è stato davvero arduo, a seguire i nomi dei finalisti delle tre sezioni: poesia, narrativa/saggio e “un libro in una pagina”.

I vincitori e le menzioni speciali saranno svelati durante la serata del 20 settembre.

Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, con la co-organizzazione del Comune di Catania, il festival rientra nel cartellone degli eventi del Catania SummerFest ed è patrocinato dall’Università degli Studi di Catania, dai Comuni di Gravina di Catania, Pedara e Aci Bonaccorsi. Si ringraziano i main partner, Centro Commerciale Katanè, Demetra, Il Rigattiere, AMS Tendaggi e Siderat.

L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è GRATUITO

Di seguito l’elenco dei finalisti, sezione per sezione:

FINALISTI SEZIONE A – POESIA (in ordine alfabetico):

Avrò il tuo coro – Giuseppe La Spina; Calliope.com – Giuseppe Caragliano; Dissètati – Filippo M. R. Tusa; Kikladhes – Irene Montano; Lamento di Giocasta – Anna Maria Belvedere; Medea – Anna Maria Belvedere; Nausicaa – Anna Maria Belvedere; Perdonaci Signore del perdono – Vittorio Di Ruocco; Queste mie stanche ossa – Filippo M. R. Tusa; Terzine dantesche intorno all’odio umano – Giovanni D’Arrigo.

FINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

2056 (inedito) – Francesco Cusa; Di donne, di ieri (Pungitopo) – Giusi Arimatea; Il delitto di via etnea – Un’indagine catanese per Mariolina e Manfredi (Fratelli Frilli Ed.) – Roberta Castelli; Il mare non mente mai (A&B Editrice) – Riccardo Mondo; Il Saraceno in Ballarò (Robin Edizioni) – Clarissa De Rossi; Kursk. Marinaio, ti aspettavo (Goware) – Gianfranco Sorge; Nessun dorma (Algra Editore) – Eliana Camaioni; Riscatto (Felici Editore) – Federico Bianca; Sciara (Edizioni Kalós) – Marina Mongiovì; Un uomo senza paura (La Corte Editore) – Francesca La Mantia, Angelo Urgo.

FINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

La mia vita in una pagina – Giovanna Fidone; La valigia – Andrea Zavagli; Nonna Enza – Francesca Licata; Rapida come un fulmine – Tommaso Sala; Una luce – Giovanni Gaudio

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.etnabook.it e sui canali social Facebook e Instagram.