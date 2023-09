Etnabook, premiato l’autore catanese Federico Bianca

Lo scrittore era in concorso con "Riscatto"

CATANIA – Primo posto a Etnabook: è il risultato ottenuto da “Riscatto”, antologia di racconti dell’autore catanese Federico Bianco. La premiazione la sera dello scorso venti settembre.

Il libro

È un classico che poche volte si è ripetuto nella storia della letteratura, si apprende in un comunicato, quello che è accaduto a “Riscatto”, pubblicato per i tipi di Felici Edizioni. Il libro ha stentato per diversi mesi a imporsi all’attenzione del pubblico, quando la critica lo decretava però come un ottimo volume di stile e di contenuti, tra la riflessione e l’ironia leggera.

Il 2022 sembrava essere l’anno di fine del terrore della pandemia da Covid: così non fu e ancora chi si lanciava per presentazioni o diffusione fisica non riscontrava quei grandi pubblici che prima della succitata pericolosità si realizzava.

Improvvisamente, a distanza di un anno “Riscatto” approdava in più parti dello stivale e Federico Bianca trascorreva le sue settimane tra le lezioni e gli aeroporti.

La premiazione a Etnabook

La conclamazione, si legge sempre nel comunicato, avviene nel più rinomato e importante Festival del Libro e della Cultura della Città di Catania, il primo a nascere: “Etnabook – Festival Internazionale del Libro e della Cultura”.

Nella V edizione del 2023, il 20 settembre, diretta da Paolo Maria Noseda, traduttore noto nelle trasmissioni di Fabio Fazio, e da Simona Zagarella, colta giornalista etnea che fa la spola tra la provincia e la città di Catania, sono stati annunciati i finalisti tra gli oltre 500 iscritti delle categorie narrativa e saggistica. Gli ultimi due rimasti erano l’etnea trapiantata in Toscana Roberta Castelli e il catanese Federico Bianca.

La formula più comune è dire il nome del vincitore, ma invece Paolo Maria Noseda, per l’occasione accompagnato dalla bookblogger Federica Duello, annuncia che la piazza d’argento viene assegnata all’ opera “Il delitto della via Etnea” (Frilli Editori) della Castelli. Noseda ha annunciato così che il vincitore era Federico Bianca con il suo libro di debutto, “Riscatto”.

L’autore salito sul palco è stato accolto da applausi della platea. Il giovane docente è stato preso d’assalto ricevendo le congratulazioni dagli altri 9 finalisti.