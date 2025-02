L’etneo Scaccianoce al vertice dell’Ordine degli Ingegneri d’Italia

L'attuale presidente catanese

CATANIA – Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine Ingegneri di Catania, eletto a Roma al vertice dell’Assemblea dei presidenti degli Ordini Ingegneri d’Italia (Cpap). La nomina ha la durata di due anni.

“È per me un privilegio essere scelto per guidare il Comitato dei presidenti – ha sottolineato Scaccianoce – sono convinto che, unendo le forze e valorizzando le specificità territoriali, potremo affrontare con successo le sfide del nostro tempo.

Il nostro impegno sarà rivolto a promuovere e rafforzare il ruolo dell’ingegnere nel contesto socioeconomico e politico della nazione, assicurando formazione, aggiornamento professionale e una gestione innovativa”.

“Un ringraziamento va alla presidente Silvia Di Rosa e ai componenti uscenti, per il contributo che ha offerto in questi anni – ha concluso Scaccianoce – il passaggio di consegne segna l’inizio di una nuova fase di ulteriore crescita e unione, volta a consolidare e valorizzare il ruolo degli ingegneri in Italia”.

Il comitato

Il Comitato dei Presidenti, che vede alla guida Scaccianoce, è composto da Eleonora Dalla Corte (presidente Ordine di Belluno), Giovanni Basilisco (Trieste), Francesco Gaudini (Siena), Andrea Gnudi (Bologna).