Il plauso del deputato regionale Sammartino

CATANIA – L’eurodeputato Raffaele Stancanelli è stato cooptato in commissione agricoltura del Parlamento europeo.

“Porgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Stancanelli, unico deputato siciliano che siederà in commissione – dice il deputato regionale della Lega Luca Sammartino -. Un incarico prestigioso e delicato che Stancanelli, uomo di grande esperienza e spessore, saprà svolgere nel migliore dei modi in un momento così complicato per il comparto agricolo e per la politica comunitaria”.