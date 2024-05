Europee, la rinuncia di Laura Abbadessa: Fabrizio Micari in campo

La lista Stati Uniti d'Europa

PALERMO – Sono ore di fibrillazione in casa dei renziani in vista della imminente chiusura delle liste per la tornata elettorale delle Europee.

Dopo l’ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto, in passato nel Pd a trazione renziana, compagno della figlia di Totò Cuffaro, anche Laura Abbadessa rinuncia a una sua candidatura nella lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione Isole.

L’ipotesi di una candidatura di Abbadessa, avvocato e consulente dell’assessore alla Famiglia in Sicilia Nuccia Albano della Dc, moglie del magistrato Massimo Russo, assessore alla Sanità nel governo di Raffaele Lombardo, era circolata martedì insieme con quella di Zambuto.

La candidatura Micari

Prende sempre più quota, invece, la discesa in campo dell’ex Rettore, Fabrizio Micari. Una candidatura tra le fila dei renziani che dovrebbe essere annunciata a momenti.

Abbadessa: “Non ci sono le condizioni”

“Non posso accettare la candidatura propostami dal leader di Italia Viva – scrive intanto Laura Abbadessa in una nota -, non ci sono le condizioni per svolgere serenamente la campagna elettorale. Non ho mai fatto politica attiva, non sono mai stata militante di alcun partito.

Ho tanti amici che militano in diversi partiti, con i quali, da cittadina, condivido valori ed ideali. Ho percepito, però, che sulle mie relazioni personali con alcuni esponenti della Dc si sarebbe montata un’inammissibile propaganda strumentale che mi costringe a rinunciare all’esercizio di un mio diritto per non mettere a repentaglio la mia dignità personale e la serenità della mia famiglia”.

“Se gli elettori della Dc si fossero riconosciuti nella mia candidatura e nel mio nuovo impegno politico . prosegue -, questo sarebbe accaduto alla luce del sole ed in maniera trasparente, come avviene in una vera democrazia”.

“Ringrazio davvero Matteo Renzi, politico che stimo da sempre, e l’amico Davide Faraone – conclude Laura Abbadessa – per avermi fortemente voluto all’interno della loro lista”.