Europee, Antoci: “Il M5s incarna i valori della lotta per la legalità”

Conte: "Con noi un campione dell'antimafia"

PALERMO – Giuseppe Antoci entra nel Movimento cinque stelle “che da anni incarna i valori della lotta alla mafia e alla corruzione, oltre che della tutela dell’ambiente”. Le parole arrivano dallo stesso ex presidente del Parco dei Nebrodi nel breve video diffuso via social per annunciare la candidatura di Antoci come capolista alle Europee.

Antoci: “Scendo in campo con le persone giuste”

“C’è un momento in cui bisogna scendere in campo – dice il diretto interessato -. In questi anni me lo hanno chiesto in tanti ma bisogna farlo nel momento giusto e con le persone giuste. Accanto a questi valori c’è bisogno poi dell’antimafia sociale, quella che sta accanto agli ultimi”. E infine: “Porto il mio patrimonio di esperienza e lo metto a disposizione del Movimento cinque stelle”.

Conte: “Antoci campione dell’antimafia”

Conte, accanto ad Antoci, lo battezza “campione dell’antimafia” e ricorda il protocollo che porta il nome dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi: “Il M5s è sempre in prima fila, in trincea, per lottare contro la mafia e impedire che possa penetrare nelle istituzioni – dice l’ex premier -. Il Protocollo Antoci impedisce che i fondi europei possano cadere nella mani della criminalità organizzata, prende il nome da un eroe dei nostri tempi, così lo aveva definito lo scrittore Camilleri”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, presentando in un video social il capolista per le Europee.

Di Paola: “Orgogliosi della candidatura di Antoci”

Per il coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola “la candidatura di Giuseppe Antoci alle prossime Europee col M5s riempie di orgoglio tutto il movimento”. “La sua personale storia, quella di un uomo che ancora oggi vive una vita blindata per avere sbarrato la strada al malaffare e avere permesso di assestare pesanti colpi alla mafia dei pascoli – aggiunge Di Paola -, è la plastica testimonianza di una esemplare dirittura morale che non può che fare bene ad una politica sempre più malata, opaca e lontana dai cittadini, che non a caso disertano sempre più numerosi le urne”.

De Luca: “Antoci candidatura forte e altamente simbolica”

“La candidatura di Giuseppe Antoci, quale capolista M5s alle prossime elezioni europee per la circoscrizione isole rientra nel solco delle scelte già fatte dal M5s nel recente passato che ci hanno permesso di portare dentro le istituzioni importanti e validissimi soggetti, la cui carriera, dedicata alla lotta al malaffare, può essere certamente una garanzia per i cittadini onesti”. lo afferma il capogruppo M5s all’Ars Antonio De Luca. “Quella dell’ex presidente del parco dei Nebrodi è una candidatura forte e altamente simbolica che conferma che la legalità per noi è un pilatro irrinunciabile – annuncia -. Le azioni a difesa della legalità poste in essere da Antoci, al prezzo di pesanti ripercussioni sulla sua sicurezza personale, quando era presidente del Parco dei Nebrodi, sono sotto gli occhi di tutti e il suo Protocollo della legalità, che è diventato legge dello Stato, è stato apprezzato anche in Europa, dove il Movimento 5 Stelle farà sentire forte la sua voce anche nella prossima legislatura”.