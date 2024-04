Europee, De Luca si candida in tutta Italia: “Ci metto la faccia”

L'annuncio del leader di Sud chiama Nord

ROMA- Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà sarà candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno in tutte le 5 circoscrizioni italiane. Lo ha annunciato lo stesso De Luca stamane durante una conferenza stampa svoltasi a Caltanissetta, in Sicilia. Lo riporta una nota. “Ci metto la faccia, sono abituato a scendere in campo senza timore. Sono cresciuto a ‘pane e preferenze’ dunque sarò candidato in tutta Italia”, afferma Cateno De Luca.

“Sono il primo leader dei partiti che saranno presenti alle europee a sciogliere la riserva senza indugi mentre gli altri leader di partiti blasonati vorrebbero evitare di contarsi. Se sei leader lo dimostri con i fatti e le elezioni con preferenze sono il miglior modo per dimostrare il proprio peso politico”, aggiunge De Luca. “Stiamo crescendo su tutto il territorio nazionale, la nostra lista Libertà è un progetto di democrazia e trasparenza, e ne siamo orgogliosi”.

Settimana prossima sono programmate 5 conferenze stampa per presentare tutte le candidature della Lista Libertà in ogni collegio: martedì 16 Palermo, mercoledì 17 Milano, giovedì 18 Roma, venerdì 19 Napoli e sabato 20 Verona