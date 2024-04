L'escamotage

PALERMO – Il duello a distanza Schlein-Meloni sarà anche uno scontro ‘Elly’-‘Giorgia’. La scelta fatta dalla leader di Fratelli d’Italia di dare agli elettori la possibilità di esprimere il loro voto per FdI scrivendo soltanto ‘Giorgia’, come annunciato nella convention di Pescara, è una strada battuta anche dalla segretaria del Pd.

La scelta di Schlein e Meloni

Schlein, al secolo Elena Ethel Schlein, ha deciso di optare anche per il ‘detta Elly’. Un modo per facilitare il voto dei simpatizzanti del Pd. Sui manifesti elettorali, infatti, ci sarà scritto “Elly Schlein, detta ‘Elly'”, così come “‘Giorgia Meloni detta ‘Giorgia’”.

I dubbi dei giuristi

Il duello per le elezioni dell’8 e 9 giugno quindi è servito. Elly e Giorgia incroceranno le spade scontrandosi anche sul solo nome. Tutto questo con buona pace di alcuni giuristi che ritengono un azzardo la scelta di farsi chiamare con il proprio nome di battesimo sulla scheda elettorale.