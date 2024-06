Europee, flop di Renzi e Calenda: al centro sorridono Romano e Cuffaro

Per Dell'Utri 63.600 voti

PALERMO – La rivalità tra Matteo Renzi e Carlo Calenda finisce per penalizzare entrambi nel voto europeo di Sicilia e Sardegna, così come nei numeri complessivi di queste elezioni per l’Europarlamento. Un flop questa tronata elettorale sia per la lista Stati Uniti d’Europa, animata dall’ex premier, che per Azione.

Renzi e Calenda uniti nella sconfitta

Entrambi restano nelle posizioni di rincalzo, superati anche dalla lista di Michele Santoro Pace terra Dignità. Stati Uniti d’Europa è al 2,15%, Azione all’1,47%. Dal dettaglio dei voti emergono le oltre 15mila preferenze di Renzi, mentre Calenda porta a casa oltre 7.700 voti sul suo nome. Non va meglio all’Udc: Ester Bonafede, candidata nelle file della Lega, resta nelle retrovie con 7.700 voti.

Sorrisi in casa Noi Moderati

Gli unici centristi a sorridere sono quelli di Noi Moderati, che avevano stretto un accordo con Forza Italia. le due forze politiche raccolgono in Sicilia e Sardegna il 20,3% e si piazzano al secondo posto dietro a Fratelli d’Italia (21,3%). Il candidato di Noi Moderati, Massimo Dell’Utri, porta a casa quasi 60.700 preferenze: è il quarto candidato nella lista, dietro a Tamajo, Falcone e Chinnici.

Romano: “Eccellente risultato”

Numeri che mettono di buon umore Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati e volto siciliano del partito di Maurizio Lupi. “Il risultato eccellente della lista Forza Italia-Noi Moderati è la dimostrazione della validità di un progetto politico di centro e della volontà degli elettori di consolidare il ruolo e i valori del popolarismo in Europa – dice Romano -. Forza Italia-Noi Moderati insieme, seconda forza della coalizione di centrodestra, nel segno della stabilità dell’azione di un governo che, da questo voto, ne esce ampiamente rafforzato”.

L’apporto della Dc

Romano non dimentica l’apporto dato dalla Dc di Totò Cuffaro e parla di “dato lusinghiero ottenuto anche con il sostegno importante di forze politiche come la nuova Dc e che è il frutto – conclude – di un grande impegno e di un forte radicamento territoriale”.

