Europee, Giammusso (FdI): “Stimo Stancanelli, non il passaggio in Lega”

"Fossi stato in lui non avrei fatto questo passo"

CATANIA – “Raffaele Stancanelli è una persona che stimo particolarmente e per tutti noi è stato uno dei grandi maestri che abbiamo sempre guardato con grande stima e ammirazione. Mi posso limitare a fare il più grande in bocca al lupo possibile ma è ovvio che non posso condividere la scelta. Io ho scelto di rimanere in FdI a prescindere dalle candidature”. Lo afferma Massimiliano Giammusso candidato di Fratelli d’Italia alle europee commentando la scelta dell’ex collega di partito, Raffaele Stancanelli di correre alle medesime elezioni tra le fila della Lega di Matteo Salvini.

Il rapporto tra Stancanelli e Giammusso

”Personalmente – aggiunge – ho un ottimo rapporto con Stancanelli che personalmente supportai convintamente cinque anni fa alle ultime europee. Stesso discorso, in termini di rapporti, posso farlo con l’attuale ministro Musumeci che aprì per me la campagna elettorale a Gravina di Catania dove sono attualmente sindaco”.

“La storia della destra in Sicilia”

“Tutta la mia generazione – conclude Giammusso ospite della trasmissione televisiva siciliana ‘L’Intervista’ condotta da Filippo Romeo – guarda in modo importante a chi c’è stato prima di noi. Abbiamo raccolto questo ideale testimone e la nostra ambizione è quello di rappresentarlo al meglio nel territorio”.

“Ribadisco – evidenzia infine Giammusso – fossi stato in Stancanelli non avrei fatto questo passo ma magari ci sono motivazioni personali, umane, che non conosco che lo hanno spinto a fare questo passo. Lui che rappresenta la storia della destra in Sicilia, secondo me, sta meglio vivono al simbolo di Fratelli d’Italia piuttosto – conclude – che a quello di qualsiasi altro partito”.