Europee, per la lista del Pd spunta il nome della giornalista Lidia Tilotta

Ecco gli altri nomi dei dem

PALERMO – C’è anche la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta, vice caporedattrice e volto noto della Tgr Rai Sicilia, tra le possibili candidate alle elezioni europee nel Partito democratico. Si tratterebbe di una candidatura da “indipendente” in linea con quanto il Pd intende proporre in tutte le circoscrizioni italiane.

Gli altri nomi del Pd

Se la candidatura della giornalista dovesse essere confermata, la lista del Pd sarebbe quasi pronta. Al momento la segretaria nazionale Elly Schlein non ha sciolto la riserva sul suo impegno diretto, ma di certo nella circoscrizione Isole ci sarà la riconferma dell’uscente Pietro Bartolo. In lizza anche l’ex deputato regionale e attuale consigliere comunale di Palermo Giuseppe Lupo. Probabile l’inserimento in lista di un’altra donna della Sicilia orientale.