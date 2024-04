Europee, ufficiale l’esito del primo turno del voto online nel M5s I NOMI

Attivisti e volti noti tra i 12 che passano alla seconda fase

PALERMO – Resi noti i 12 candidati siciliani del Movimento cinque stelle che hanno superato il primo turno del voto online per la partecipazione alle elezioni Europee nella circoscrizione Isole. In lista andranno otto candidati, divisi equamente tra uomini e donne.

Gli uomini

Tra gli uomini hanno superato il turno l’ex deputato regionale Giovanni Di Caro, gli ex sindaci di Ragusa e Bagheria, Federico Piccitto e Patrizio Cinque, il consigliere comunale di Palermo Antonino Randazzo, il docente universitario Marco Trapanese, e l’attivista Domenico Maiuri.

Le donne

Nell’elenco delle sei donne che vanno al secondo turno ci sono: la consigliera comunale di Gela Virginia Farruggia, l’avvocato catanese Matilde Montaudo, Rosa Conti, Manuela D’Agata, l’ingegnere antincendio Antonella Di Prima e l’esperta in Diritto comunitario Marzia Genovese.

Il capolista

Al secondo turno anche due nomi provenienti dalla Sardegna: Matteo Porcu e Maria Rosaria Calascibetta. Sono otto i nomi che andranno in lista per la circoscrizione Isole. Non passerà dal voto online la candidatura dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, scelto come capolista dal leader del movimento Giuseppe Conte.

Le preferenze

Il Movimento cinque stelle non ha reso noto il numero di preferenze raggiunte dai 12 candidati per non influenzare il secondo turno di votazione, che avverrà il 22 aprile 2024, dalle 10 alle 22. Ogni iscritto potrà esprimere fino ad un massimo due preferenze, ma in questo caso dovranno essere riferite a candidati di genere diverso.