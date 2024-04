Eusebio Dalì portavoce nazionale della Democrazia Cristiana

Nominato dal segretario del partito Totò Cuffaro

PALERMO – Eusebio Dalì è stato nominato portavoce nazionale della Democrazia Cristiana. La nomina gli è stata conferita dal segretario del partito, Totò Cuffaro.

“Dalì ha la giusta esperienza politica, per dare il contributo che serve e lavorare fianco a fianco con gli altri operatori della comunicazione”, dichiara Cuffaro.

“Sono grato al segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro, per questa grande opportunità – dichiara Eusebio Dalì -. Cercherò di svolgere al meglio il compito affidatomi, per il bene di un partito che è in

continua crescita”.