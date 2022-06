Evade dai domiciliari e tenta di fuggire dai carabinieri: arrestato

Un catanese di 29 anni è stato arrestato in flagranza per evasione dai domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale.

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un catanese 29enne, gravemente indiziato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella scorsa nottata, l’attenzione di un equipaggio del Nucleo Radiomobile in transito lungo il corso Amedeo Duca D’Aosta è stata attratta dalla presenza di due persone all’interno di una Lancia Y parcheggiata in maniera sospetta a margine della carreggiata.

L’immediato tentativo dei militari di procedere al controllo dei due individui è stato reso vano dalla reazione del conducente di quel veicolo che, dopo aver acceso il motore dell’autovettura, si è lanciato in una rocambolesca fuga a lungo protrattasi lungo le vie cittadine, sino al parcheggio di un popoloso condominio del quartiere Librino ove i due, scesi dall’autovettura, hanno rapidamente guadagnato le scale tentando di far definitivamente perdere le loro tracce.

Purtroppo per loro i Carabinieri hanno notato l’assenza delle chiavi dell’autovettura dal cruscotto nonché l’assenza di manomissioni nel blocco elettrico e del bloccasterzo, particolari questi che li hanno ragionevolmente indotti a pensare che uno dei fuggiaschi si identificasse proprio nel proprietario dell’auto, ancor più in considerazione del fatto che quest’ultimo abita proprio in quel civico e che è sottoposto alla detenzione domiciliare.

Il successivo controllo all’interno dell’abitazione del proprietario dell’auto, presente in casa, ha consentito ai militari di riconoscerlo in uno dei due fuggiaschi, circostanza tra l’altro immediatamente ammessa dallo stesso interessato.

L’uomo è stato nuovamente posto ai domiciliari, dove tuttora permane su disposizione dell’Autorità Giudiziaria all’esito del giudizio di convalida ma, stavolta, con l’applicazione del braccialetto elettronico.