Evade dai domiciliari per scappare dalla madre: “Portatemi in carcere”

NAPOLI – Evade dai domiciliari per scappare dalla madre. Una giovane di 23 anni da Pozzuoli, arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, ha sorpreso le autorità con una richiesta insolita. La donna ha richiesto di essere detenuta in carcere piuttosto che rimanere confinata in casa con sua madre. La vicenda ha avuto inizio a Ischia, quando i carabinieri l’hanno fermata per un controllo nel porto di Casamicciola Terme. I militari dell’arma hanno scoperto un chilo di hashish diviso in 10 panetti nella sua borsa a tracolla. Dopo la stesura degli atti e la notifica all’Autorità giudiziaria, la giovane è stata trasferita a Pozzuoli in attesa del processo.

Durante una perquisizione dell’appartamento dove la ragazza risiedeva con la madre e il fratello è stata trovata una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, nascosta insolitamente nella macchina del caffè. L’arma, destinata a ulteriori accertamenti balistici per determinare un eventuale utilizzo in crimini, ha portato all’arresto del fratello.

La svolta inaspettata si è verificata quando la giovane, in evidente stato di disagio per la convivenza forzata con la madre, si è presentata di sua iniziativa alla stazione dei carabinieri di Pozzuoli. La 23enne ha chiesto sorprendentemente di essere trasferita in carcere. La sua richiesta, motivata da incompatibilità caratteriali insuperabili con la genitrice, ha spinto le autorità a informare l’Autorità giudiziaria e a decidere di trattenere la donna nelle camere di sicurezza fino alla data del suo processo.



