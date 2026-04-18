Ex agente penitenziario arrestato, il legale: trasferitelo al carcere militare

La richiesta del difensore ai ministri Nordio e Piantedosi e al Dap

PALERMO – Il 70enne Giuliano Gerardo Cardamone, ex dirigente della polizia penitenziaria del carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per corruzione e concorso esterno all’associazione mafiosa, non è al sicuro nell’istituto penitenziario di Agrigento dove è detenuto per scontare la pena. Lo afferma il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, che ha chiesto il trasferimento del suo assistito nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere.

“Atteso il servizio ultra decennale prestato da Cardamone al dipartimento di polizia penitenziaria, in qualità di comandante del carcere di massima sicurezza di Catania Bicocca – scrive il penalista in un’istanza presentata ai ministri Nordio e Piantendosi e al Dap – si ritiene che egli abbia il diritto di essere immediatamente trasferito al carcere militare di Santa Maria Capua Vetere anche, e soprattutto, a tutela della di lui incolumità e sicurezza”.