Ex Blutec di Termini, il Tar respinge il ricorso contro Pelligra

La decisione dei giudici amministrativi

PALERMO – I giudici del Tar di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, hanno respinto il ricorso presentato dalla Sciara Holding Ltd e da Smart City Group Scrl contro l’assegnazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’azienda Blutec spa di Termini Imerese alla Pelligra Holding Italia srl.

I commissari straordinari di Blutec – nominati il 18 ottobre 2019 – hanno depositato il 15 ottobre 2021 al ministero il programma per la cessione dei relativi complessi aziendali: lo stabilimento ex Fiat con annesse aree di pertinenza, lo stabilimento Plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli). Programma approvato dal ministero il 15 novembre.

Il 2 giugno 2023 i commissari hanno pubblicato un invito a tutti i soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto del ramo d’azienda, dei sotto-rami costituiti da rapporti di lavoro, immobili, immobilizzazioni materiali e immateriali, contratti, marchi. Il 29 marzo di quest’anno è arrivata l’aggiudicazione del ramo d’azienda a Pelligra. Contro l’aggiudicazione è stato presentato il ricorso che è stato annullato.