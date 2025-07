Ex Blutec: i primi lavoratori rientrano dalla cassa integrazione speciale

Per i sindacati "è un giorno importante"

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Sono tornati oggi a lavoro dalla Cigs i primi lavoratori di Pelligra holding a Termini Imerese.

Venerdì scorso infatti durante l’incontro tra i sindacati Fim, Fiom, Uilm e il direttore dello stabilimento della Pelligra Holding Italia, era stato concordato e formalizzato l’ingresso della prima squadra di lavoratori che oggi rientreranno per iniziare la ristrutturazione del sito ex Fiat.

“Dopo avere espletato i corsi di formazione previsti e le visite per l’idoneità alla mansione, la prima squadra di 10 operai varcherà nuovamente i cancelli dello stabilimento per tornare al lavoro” dicono Antonino Nobile segretario FIm Sicilia, Roberto Mastrosimone della Fiom nazionale e Vincenzo Comella coordinatore regionale della Uilm Sicilia.

“È un giorno importante perché dopo anni di incertezze e vicissitudini riprende il cammino dei lavoratori ex Blutec con il rientro a lavoro dopo anni di Cigs a zero ore – continuano – È l’inizio di un percorso che deve essere ovviamente costantemente monitorato e supportato ma allo stesso tempo è un segnale importante che per noi rappresenta la ripartenza dopo anni bui”.

Nobile, Mastrosimone e Comella concludono: “Auspichiamo, come discusso con la direzione, che a breve, dopo l’opportuna formazione, anche gli altri lavoratori possano varcare i cancelli per tornare quanto prima a lavoro”.