Anastasi sull’ex linea ferrata: “Un percorso fino a San Nullo”

La proposta del presidente del consiglio comunale

CATANIA – “Dopo la dismissione della linea ferrata, ex Circumetnea, che attraversa il quartiere di San Nullo, in attesa di una nuova progettualità che, magari, contempli la creazione di una pista ciclabile sull’ex percorso ferroviario, in tempi brevi si potrebbe creare un percorso pedonale che raggiunga la stazione Metro San Nullo”.

Lo propone il presidente del Consiglio Comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, in una nota inviata al sindaco di Catania, agli assessori alla mobilità e ai lavori pubblici, alla direzione lavori pubblici e ai vertici della Fce.

“Si tratta – prosegue il Presidente del Consiglio Comunale – di una questione a cui ho prestato attenzione fin da quando ero presidente di Circoscrizione, se è vero come la stazione San Nullo che, nei progetti iniziali avrebbe dovuto avere un’utenza limitata, è risultata negli anni tra le più frequentate della linea metropolitana di Catania, anche in virtù della crescita generale dei catanesi che preferiscono la metro all’automobile.

Ho posto il problema dell’accesso alla stazione alle amministrazioni che si sono susseguite, trovando sempre massima collaborazione. Con la dismissione avvenuta di recente della linea Fce Circumetnea, il percorso pedonale sull’ex linea ferrata – conclude Anastasi – potrebbe rendere più agevole l’accesso degli utenti alla stazione San Nullo, come detto molto frequentata, ma purtroppo, di non semplice accessibilità dalla Via Sebastiano Catania e dalla stessa Circonvallazione”.