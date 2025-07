La delusione di Di Stefano: "E intanto come faccio?"

BOLOGNA – Non si deciderà prima del 2027 la causa che contrappone Maurizio Di Stefano, ex libraio vittima del racket in Sicilia e ora ristoratore a Bologna, allo Stato italiano.

Di Stefano ha infatti impugnato, rivolgendosi al tribunale civile di Catania, la cartella esattoriale da 150 mila euro ricevuta quando gli sono stati revocati i finanziamenti inizialmente ottenuti dal fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura.

Si torna in aula a gennaio

Ma il processo, per motivi di priorità (il caso non è considerato urgente e non rientra tra gli obiettivi del Pnrr) si aggiorna al 20 gennaio 2027 quando saranno precisate le conclusioni.

“Per me è un’altra beffa, un altro stop della burocrazia: anche se la giustizia dovesse accogliere le mie ragioni, sarà passato almeno un altro anno e mezzo. E intanto, come faccio?”, commenta Di Stefano, che 15 anni fa fu costretto a chiudere la libreria in centro a Catania per le intimidazioni subite dalla mafia.

La storia dell’ex libraio

Andato via dalla Sicilia, è ripartito a Bologna, dove gestisce un locale (“Liccu”, in via Ranzani) con specialità della sua terra d’origine: ha potuto farlo anche investendo i soldi ricevuti dal fondo nazionale per le vittime del racket.

Ma l’elargizione, ottenuta dopo numerosi pareri favorevoli degli organi inquirenti, gli è stata revocata e ha ricevuto la cartella dell’Agenzia delle Entrate che gli ha chiesto la restituzione dell’intera cifra.

Il caso

Il motivo è che le inchieste nate dalle sue denunce, a Catania, sono andate avanti, ma solo per usura, mentre l’ipotesi di estorsione, inizialmente formulata, è stata archiviata dall’autorità giudiziaria catanese.

Questo fa venir meno i presupposti di legge per accedere al fondo. “Ma nel frattempo io avevo già investito tutto nella nuova attività. Cosa devo restituire? Il forno? Il frigorifero?”, continua a domandare.