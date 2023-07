Ex Marine si perde a Catania, la ricerca e il soccorso

L'uomo, un anziano di 85 anni, è stato trovato in difficoltà da una pattuglia di Carabinieri

CATANIA – Un anziano statunitense, ex Marine, è stato soccorso la notte scorsa da un intervento dei Carabinieri. In particolare, intorno alle 23.30, è giunta alla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania una richiesta di soccorso da parte di una signora, che riferiva di non aver più notizie del proprio marito da diverse ore, dopo che era uscito di casa da Camporotondo Etneo con l’automobile, per accompagnare un amico all’aeroporto di Fontanarossa.

La ricerca dell’ex Marine

Ricevuta la descrizione dell’uomo e del mezzo, le “Gazzelle” in circuito cittadino si sono pertanto messe subito alla ricerca dell’uomo. Verso le 3 di notte, un equipaggio ha individuato sulla Circonvallazione di Catania, all’altezza della rotonda di San Nullo, un’auto in tutto corrispondente con la descrizione.

I militari si sono quindi immediatamente avvicinati all’autista, un cittadino statunitense di 85 anni già appartenente al Corpo dei Marines degli Stati Uniti d’America, che in uno stato di agitazione e disidratato ha spiegato in inglese alle pattuglie che era stato in servizio in gioventù in Italia – tra Napoli e Sigonella – e che, dopo tanti anni, è tornato con la moglie in Sicilia per una visita turistica.

Perso a Catania

Proprio durante le sue vacanze, la sera precedente, aveva deciso di accompagnare un amico all’aeroporto, dimenticando tuttavia il proprio cellulare nella casa vacanze presa in affitto a Camporotondo Etneo. Al rientro, però, si è smarrito imboccando la Circonvallazione e nel cercare la via del ritorno, purtroppo, ha colpito con la ruota anteriore destra un marciapiede, squarciandola.

L’uomo ha provato a cambiare lo pneumatico, sfortunatamente senza riuscirvi, per cui si è riparato in auto in attesa che passasse qualcuno, per chiedere aiuto.

L’aiuto dei Carabinieri

I militari dell’Arma, compresa la situazione, hanno quindi soccorso l’anziano signore, aiutandolo a cambiare la gomma all’autovettura e scortandolo fino al limite dell’abitato cittadino dove, per sicurezza, è stato poi instradato verso casa da un’altra pattuglia della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania.

L’ex Marine ha ringraziato calorosamente i militari, confessando che avrebbe subito illustrato l’esempio di professionalità dimostrata dai Carabinieri anche al figlio, agente di polizia nel nord della Florida.