Ex Pip, Figuccia: “Finita l’era del precariato per questi lavoratori”

Il deputato della Lega: "Da Roma ok alla legge regionale"

PALERMO – “Finalmente gli ex precari del bacino Emergenza Palermo potranno avere un contratto a tempo indeterminato e un lavoro vero grazie alla norma non impugnata ed approvata con la manovra finanziaria di settembre dall’Assemblea regionale siciliana”. Lo dice in una nota il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia iin merito alle notizie provenienti da Roma dove, ieri, il Consiglio dei ministri ha validato la legge che dava copertura alla norma che permette il transito dei Pip nelle società partecipate della Regione.

“Ho lavorato in Parlamento per costruire un percorso legislativo che desse finalmente dignità a questi lavoratori che da oltre vent’anni prestano servizio nei dipartimenti della Regione, nelle Aziende sanitarie e in tante pubbliche amministrazioni della Sicilia – aggiunge -. Ora si è chiuso il cerchio e oltre 2500 famiglie potranno contare sul reddito certo e su un impiego a tempo indeterminato”.