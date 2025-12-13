Si cerca una soluzione per giungere a quota 36 ore settimanali

PALERMO – Lunedì incontro decisivo sulla vertenza degli ex Pip assunti nella Partecipata regionale Sas. I sindacati della funzione pubblica sono stati convocati per quel giorno a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Renato Schifani, che sta studiando una via d’uscita per andare incontro alle richieste dei 1.853 lavoratori che chiedono un aumento del monte ore settimanale.

Ex Pip, la vertenza sul monte ore

Il governo, sotto la spinta anche di alcuni deputati regionali, ha raddoppiato la disponibilità prevista in partenza nella Finanziaria in discussione all’Ars: i cinque milioni di euro annui, che sarebbero bastati per aumenti minimi considerati “inaccettabili dai sindacati, sono diventati dieci. Un ulteriore sforzo da parte dell’Esecutivo, che ha messo in campo una ricognizione delle disponibilità di bilancio.

Renato Schifani

Il risultato è stato una ulteriore iniezione di cinque milioni di euro. Con dieci milioni di euro annui si otterrebbe l’allineamento di tutti i lavoratori a 24 ore settimanali ma questo nuovo passo avanti da parte del governo non ha soddisfatto in pieno i sindacati e così Schifani, secondo quanto trapela, ha deciso di scendere in campo personalmente. Obiettivo dell’incontro di lunedì sarà quello di individuare una roadmap che porti il bacino degli ex precari a 36 ore settimanali in un ben preciso arco temporale.

Ex Pip, obiettivo 36 ore

L’idea, ancora tutta da decifrare nei dettagli, sarebbe quella di un aumento progressivo del monte ore per arrivare alla piena occupazione del personale impegnato nella Sas, guidata dal cuffariano Mauro Pantò, entro pochi anni.