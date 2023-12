Ex Pip, pubblicata la graduatoria definitiva - TUTTI I NOMI IN ELENCO

Gli assunti alla Sas, partecipata dalla Regione

C’è l’annuncio tanto atteso da chi ha vissuto per anni nel precariato. E’ stata pubblicata la graduatoria definitiva degli ex Pip assunti dalla Sas, la società partecipata dalla Regione. ECCO I NOMI.

Come è divisa la graduatoria

Gli allegati sono tre. Nel primo sono elencati 502 ‘avviabili a selezione’, cioè stabilizzati per la categoria A e 490 per la categoria B. Nel secondo: “i soggetti idonei, utilmente collocati, a cui è stato attribuito un punteggio sulla base delle dichiarazioni rese e su cui sono in corso le relative verifiche”. Il terzo elenco contiene l’elenco “distinto per categoria A e categoria B, dei soggetti esclusi per carenza di requisiti richiesti dall’avviso e dei soggetti in atto sospesi dal bacino Ex PIP – Emergenza Palermo, così come da comunicazione dal Servizio VI del Dipartimento Lavoro”. Una mole di documenti frutto del lavoro degli uffici, coordinati da Sasà Rizzo, la responsabile del Servizio Centro per l’impiego.

“Avanti con il cronoprogramma”

“Un passo avanti è stato fatto con la pubblicazione graduatoria – dice Mimma Calabrò della Fisascat Cisl -, è chiaro che il nostro impegno sin da subito, motivo per cui siamo in attesa di incontri istituzionali, è quello di mettere sotto i riflettori il prosieguo del cronoprogramma per i successivi lavoratori, facendo in modo che nessuno di coloro che hanno espresso la volontà di essere ricollocati sia escluso”.