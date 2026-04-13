Expo Wild chiude con 30 mila presenze: per caccia, pesca e outdoor

La manifestazione dedicata a natura e sport

MISTERBIANCO (CATANIA) – Si chiude con numeri da record Expo Wild, la manifestazione dedicata al mondo della caccia, della pesca e delle attività outdoor che dal 10 al 12 aprile ha animato i padiglioni di SiciliaFiera. Sono state circa 30mila le presenze registrate nelle tre giornate, a conferma del forte interesse per un evento capace di coniugare divulgazione, intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Tre giorni tra sport, natura e spettacolo

Fin dall’inaugurazione, con il taglio del nastro del 10 aprile alla presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, Expo Wild ha richiamato appassionati, operatori del settore e famiglie.

Ricco il programma che ha spaziato tra stand espositivi, dimostrazioni pratiche e iniziative all’aperto. Grande partecipazione per le attività collaterali: percorsi di mountain bike, soft air, iniziative cinofile e prove di pesca pensate anche per i più piccoli.

Tra i momenti più attesi, lo spettacolo del tiratore sportivo Raniero Testa, che ha coinvolto circa 5mila spettatori con una performance ad alto impatto.

Convegni e confronto sul futuro del settore

Particolarmente apprezzati anche i sette convegni in programma, dedicati a temi di attualità come la gestione faunistica, la tutela ambientale, la sicurezza e la formazione.

Gli incontri, che hanno visto la partecipazione di istituzioni, università ed enti specializzati, hanno trasformato la manifestazione in un’occasione di confronto e crescita per tutto il comparto.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto – hanno dichiarato gli organizzatori Rosario Pollerone e Francesco Basile –. Expo Wild ha superato ogni aspettativa, sia in termini di partecipazione sia di qualità dei contenuti”.

Un evento che guarda al futuro

“Questa manifestazione si è dimostrata molto più di una semplice fiera – aggiungono –. È stata un luogo di incontro, condivisione e crescita, anche grazie alla collaborazione con il CONI e al coinvolgimento di istituzioni e realtà scientifiche”.

Expo Wild si chiude così con un bilancio più che positivo, ponendo le basi per le prossime edizioni e confermandosi come appuntamento di riferimento nel panorama fieristico dedicato al mondo outdoor e ambientale.