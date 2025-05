“Extra omnes”. Si chiude la Cappella Sistina, al via il Conclave

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Ha preso il via il Conclave per l’elezione del nuovo papa. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, monsignor Diego Ravelli, ha pronunciato l'”Extra omnes” (Fuori tutti). Coloro che non partecipano al Conclave hanno lasciato quindi la Cappella Sistina e le sue porte si sono chiuse.

In mattinata si era svolta la messa “Pro eligendo Pontifice”, nel pomeriggio i cardinali si erano radunati nella Cappella Paolina per un momento di preghiera e poi era iniziata la processione verso la Cappella Sistina, dove si è tenuto il giuramento prima dell'”Extra Omnes”.

Nel primo giorno si tiene una sola votazione, mentre nei giorni successivi saranno quattro in totale, due la mattina e due il pomeriggio. Una volta scritto il nome sulla scheda sotto la frase “Eligo in Summum Pontificem”, ogni singolo cardinale elettore si avvierà verso l’altare con la scheda piegata e ben visibile, la adagerà su un piatto d’argento poggiato su un’urna e poi la lascerà scivolare all’interno.

Le regole delle votazioni e del generale svolgimento del Conclave sono tutte contenute nella Costituzione Apostolica “Universi Dominici Gregis”, pubblicata nel 1996 da Giovanni Paolo II e aggiornata da Benedetto XVI con il Motu Proprio dell’11 giugno 2007, e con quello più recente del 22 febbraio 2013.

Per eleggere il nuovo Pontefice sarà necessaria una maggioranza qualificata di due terzi dei cardinali elettori.

