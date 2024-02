Fa caos giocando alla PlayStation, la sorella lo accoltella: 16enne grave

Il ragazzo in ospedale in condizioni critiche. Si indaga per tentato omicidio

PALERMO – È una brutta storia quella accaduta ieri a Favara, in provincia di Agrigento. È la storia di un fratello e una sorella che litigano. Lui è finito in ospedale perché lei gli ha conficcato un coltello da cucina nella schiena. Le condizioni del ragazzo, 16 anni, sono critiche. La lama del coltello usato dalla sorella, che di anni ne ha 17, si è infilzata fra il polmone e il cuore. Il ferito è ricoverato in ospedale. Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe che la ragazza abbia perso il controllo perché non riusciva a studiare. Il fratello faceva confusione giocando alla PlayStation. La lite, qualche parola di troppo e la reazione della ragazzina che è andata in cucina e si è armata. Dopo la corsa in ospedale è scattata l’indagine. La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

