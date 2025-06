Fabrizio Moro, nuova data live in Sicilia: il 25 agosto a Carlentini

Il cantautore romano si esibirà in piazza Diaz

CARLENTINI (SIRACUSA) – Dopo i due concerti-evento al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro con il tour estivo Fabrizio Moro Live 2025.

A grande richiesta si aggiungono 2 nuove date, tra queste il 25 agosto in Piazza Diaz a Carlentini, in provincia di Siracusa. Lo spettacolo è organizzato dall’Amministrazione Comunale all’interno degli eventi in onore dei Festeggiamenti di Santa Lucia a Carlentini e realizzato in collaborazione con la Pro Loco Carlentini Ets, l’Associazione cittadina ‘No Violenza sulle donne’ e Puntoeacapo Srl.

Durante il concerto il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio Moro Live 2025 è un tour prodotto e organizzato da Friends&Partners.