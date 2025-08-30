Falcone (FI): “A Palermo arriverà la commissione Hous”

L'esponente azzurro spiega che "arriveranno 400milioni per le politiche abitative in Sicilia"

PALERMO – “A metà settembre la città di Palermo ospiterà una missione di grande rilievo della Commissione HOUS del Parlamento Europeo, l’organismo speciale che intende dare nuovo impulso a politiche abitative e rigenerazione urbana in UE”.

Lo annuncia l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE a Bruxelles e Strasburgo, componente della Commissione Casa del Parlamento UE. Il 18 settembre una delegazione della Commissione, composta dagli eurodeputati di tutti i gruppi parlamentari, sarà in visita a Palermo dopo la richiesta del Gruppo PPE e di Forza Italia.

“La missione a Palermo – dice – sarà un’occasione straordinaria per mettere in evidenza, davanti ai rappresentanti delle istituzioni europee, le sfide e le opportunità che riguardano il diritto alla casa, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile in Sicilia e nel Sud Europa”.

“Abbiamo lavorato a lungo – spiega Falcone – affinché Palermo fosse tappa della missione assieme a Milano, trovando la condivisione della presidente della Commissione Irene Tinagli e di tutti i gruppi politici in Parlamento. Il 18 settembre sarà un momento di confronto che potrà tradursi in nuove opportunità per la Sicilia e per l’Italia intera”.

“Viviamo una fase storica – prosegue Falcone – in cui le Politiche abitative tornano centrali: la premier Giorgia Meloni ha preannunciato un nuovo Piano Casa, mentre la Banca Europea degli Investimenti è pronta a impegnare 10 miliardi nei prossimi due anni. In Commissione HOUS, a nostra volta, lavoriamo a un pacchetto politiche abitative da 15 miliardi di euro nell’ambito della revisione delle politiche di coesione”.

“In questa cornice lavoriamo per far assegnare alla Sicilia un budget di circa 400 milioni e per questo – sottolinea Falcone – dobbiamo farci trovare pronti. A Palermo discuteremo di come impegnare al meglio queste risorse ascoltando enti e istituzioni locali e gli attori economici e sociali», conclude l’eurodeputato azzurro”.