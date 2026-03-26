Falcone incontra Schifani: “Chiesto un cambio di passo, ma nessun segnale”

Le parole dell'eurodeputato di Forza Italia

PALERMO – “Ho incontrato questa mattina a Palermo il presidente Renato Schifani per un confronto approfondito su quanto emerso nelle ultime settimane e sulla necessità, ormai evidente, di un cambio di passo nella gestione di Forza Italia in Sicilia”, dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI al Parlamento europeo.

Falcone incontra Schifani

“La discussione ha riguardato anche le prospettive del governo regionale siciliano: ho sottolineato l’importanza di una svolta di alto profilo, capace di consolidare i risultati raggiunti e di rafforzare il rapporto con cittadini e l’opinione pubblica siciliana. Non emergono, tuttavia, segnali sufficienti circa una piena consapevolezza, a Palazzo d’Orleans, della fase che stiamo attraversando e delle aspettative del nostro elettorato. Probabilmente si vuole continuare su un percorso di autoassoluzione che, al netto delle attenuanti, non ci sembra quello più adatto alle circostanze”, aggiunge Falcone.

“Noi andremo avanti lavorando per il bene del partito. Forza Italia in Sicilia deve tornare a essere un partito organizzato, autorevole e radicato nei territori, capace di interpretare i bisogni reali delle comunità. Non una semplice sommatoria di classe dirigente, ma una forza politica viva, credibile nel dialogo con i giovani e le categorie, vicina alla gente”, conclude.