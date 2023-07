Falcone: “Tajani è l’uomo giusto, andiamo avanti”

Il commento dell'assessore all'Economia sull'elezione del nuovo coordinatore nazionale.

ROMA – “Abbiamo vissuto una giornata storica che, in pieno spirito berlusconiano, ci proietta in avanti. Antonio Tajani è il nuovo Segretario nazionale di Forza Italia con unanime indicazione del Consiglio nazionale. La Sicilia e la provincia di Catania hanno partecipato con una folta e qualificata delegazione. Il ministro Tajani è la figura più autorevole a livello internazionale, ma anche la più rappresentativa della storia di Forza Italia e dei programmi che intendiamo portare avanti”. Così Marco Falcone, coordinatore provinciale FI a Catania e provincia e assessore all’Economia della Regione Siciliana, dopo aver preso parte al Consiglio nazionale che ha eletto Antonio Tajani nuovo segretario nazionale di Forza Italia. “Vogliamo parlare all’elettorato, specie a coloro che non vogliono più votare, con la forza dei fatti e il segretario Tajani è l’uomo giusto per dare voce e concretezza a Forza Italia in questo passaggio storico. Silvio Berlusconi, da lassù, sarà con noi perché la missione di Forza Italia è naturalmente fatta per proseguire e consegnare all’Italia un futuro di piena e completa libertà”, conclude Falcone.