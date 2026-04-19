 Si fingono il ministero della Salute e mandano mail: "Truffa"
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False email dal ministero della Salute: “Sono tentativi di truffa”

false mail ministro della salute
"Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili"
L'ALERT
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1 min di lettura

ROMA – “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”. L’alert è pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Le false mail

Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della Tessera sanitaria o all’aggiornamento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico.

Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari. La Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico sono gratuiti, sempre e per tutti. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, avverte il ministero, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Il Ministero della Salute non invia email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali.

“Si ricorda che eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali”, afferma il dicastero, consigliando di “non cliccare sui link contenuti nelle email sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio”. Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

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