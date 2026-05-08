Falsi incontri online e rapine in B&B, due arresti nel Trapanese

Un uomo e una donna sono accusati di avere adescato le vittime promettendo prestazioni sessuali

PALERMO – I carabinieri di Valderice hanno arrestato un uomo e una donna, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trapani, con accuse che vanno dalla truffa alla rapina, fino alle lesioni personali e all’indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo l’accusa, i due avrebbero adescato le vittime attraverso falsi annunci pubblicati su piattaforme di incontri online, promettendo prestazioni sessuali.

Le persone contattate venivano quindi attirate in un B&B dove, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state derubate mediante raggiri, minacce e in alcuni casi anche percosse.

Ai due vengono contestati anche i reati di furto, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere, detenzione illecita di stupefacenti e insolvenza fraudolenta.

Le indagini sono state coordinate dall’autorità giudiziaria di Trapani.