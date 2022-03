Faraone: “Accolte le nostre richieste sul potenziamento delle infrastrutture”

"Soddisfatti dell'operato del governo"

PALERMO – «Grazie ad una richiesta di Italia Viva al Ministro delle Infrastrutture, il Governo si è impegnato ad inserire, nel “Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci”, la realizzazione dei lavori complementari della seconda macro fase del collegamento Palermo – Catania già finanziato dal fondo di sviluppo e di coesione 2021-27, in contemporanea con la prima fase. Rientrano tra le richieste accolte dal Governo la realizzazione di un collegamento con l’aeroporto di Comiso nel tracciato sulla nuova linea Ragusa –Vizzini e l’adeguamento dell’intera tratta ferroviaria Catania – Siracusa agli standard della rete Tnt».

«Siamo soddisfatti che l’esecutivo abbia dato parere positivo alla realizzazione di queste importanti opere per la Regione che concorrono, insieme a quelle previste nel Pnrr, nel Pnc o in altre programmazioni nazionali, all’adeguamento infrastrutturale che i siciliani chiedono per far ripartire lo sviluppo e l’economia dell’isola».

Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.