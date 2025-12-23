 Faraone (Iv): "Al fianco sindacati polizia in mobilitazione a Palermo"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Faraone (Iv): “Al fianco dei sindacati di polizia in mobilitazione a Palermo”

Le parole del vicepresidente di Italia viva
l'intervento
di
1 min di lettura

PALERMO – “Siamo al fianco dei sindacati di polizia che hanno annunciato lo stato di mobilitazione a Palermo. Non si può garantire la sicurezza massacrando chi la sicurezza la garantisce ogni giorno”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva.

Faraone (Iv): “Al fianco dei sindacati di polizia”

“Turni estenuanti, riposi cancellati, straordinari non pagati da gennaio 2024 – aggiunge il parlamentare – sono il fallimento evidente delle politiche del Ministero dell’Interno. Le ‘zone rosse’ non stanno riducendo i reati: li spostano soltanto. La sicurezza non si fa con le conferenze stampa, le zone colorate sulle mappe o i blitz punitivi. Si fa con uomini, mezzi, presenza intelligente e rispetto per chi lavora”.

“La legge di Bilancio si è chiusa senza una sola assunzione aggiuntiva nelle forze dell’ordine, mentre 500 agenti restano inutilmente in Albania a presidiare un modello fallimentare. Così com’è, la linea del Viminale non funziona. E Palermo – conclude Faraone – ne sta pagando il prezzo ogni notte”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI