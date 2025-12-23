Faraone (Iv): “Al fianco dei sindacati di polizia in mobilitazione a Palermo”

Le parole del vicepresidente di Italia viva

PALERMO – “Siamo al fianco dei sindacati di polizia che hanno annunciato lo stato di mobilitazione a Palermo. Non si può garantire la sicurezza massacrando chi la sicurezza la garantisce ogni giorno”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva.

“Turni estenuanti, riposi cancellati, straordinari non pagati da gennaio 2024 – aggiunge il parlamentare – sono il fallimento evidente delle politiche del Ministero dell’Interno. Le ‘zone rosse’ non stanno riducendo i reati: li spostano soltanto. La sicurezza non si fa con le conferenze stampa, le zone colorate sulle mappe o i blitz punitivi. Si fa con uomini, mezzi, presenza intelligente e rispetto per chi lavora”.

“La legge di Bilancio si è chiusa senza una sola assunzione aggiuntiva nelle forze dell’ordine, mentre 500 agenti restano inutilmente in Albania a presidiare un modello fallimentare. Così com’è, la linea del Viminale non funziona. E Palermo – conclude Faraone – ne sta pagando il prezzo ogni notte”.