Faraone (Iv): “Stop al mercato delle vacche sulle nomine nella sanità”

Il messaggio al governatore Schifani

PALERMO – “Sulla sanità in Sicilia stiamo assistendo a un indecente mercato delle vacche, a danno di chi lavora nelle strutture sanitarie e dei pazienti”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

L’intervento del parlamentare

“Vertici di partito che litigano, con grida e insulti per decidere i manager della sanità. Schifani che chiede rose di nomi ai partiti e non alla commissione di esperti, come previsto dalla legge. Spartizioni delle Asp come se fossero collegi elettorali. Ho chiesto alle autorità competenti di vigilare. I partiti tolgano immediatamente le zampe dalla sanità”, conclude.