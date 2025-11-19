Acireale, Farinetti presenta il romanzo: “La regola del silenzio”

All’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici

ACIREALE – Oscar Farinetti arriva ad Acireale per presentare il suo primo romanzo, “La regola del silenzio”. L’appuntamento è per domani, giovedì 20 novembre, alle 18.30, all’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, in via Marchese di San Giuliano 17.

Imprenditore di successo e autore di numerosi saggi, Farinetti debutta nella narrativa scavando nel cuore dei sentimenti e delle relazioni umane: amicizia, ambizione, amore. Il romanzo, suddiviso in tre tempi — la giovinezza, il processo, il carcere — si legge come un thriller, ma è soprattutto una riflessione sul coraggio e sulla tenacia necessari per costruire una grande impresa.

Protagonista della storia è un personaggio capace di trasformare la nostalgia in energia nuova, guidato dalla saggezza dei grandi scrittori di ogni epoca.

“Tutto ha origine dai sentimenti, che sorgono in noi e che, immersi nello scenario che ci circonda, generano i nostri pensieri: per prassi poetica collochiamo i primi nel cuore e i secondi nella testa”, scrive Farinetti, riassumendo la filosofia che attraversa il romanzo.

La serata ad Acireale offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con una delle voci più originali dell’imprenditoria e della cultura italiana. Farinetti converserà con il giornalista Accursio Sabella.

A introdurre l’incontro sarà il deputato regionale Nicola D’Agostino. Ai saluti istituzionali interverranno il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, e il presidente dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, Michelangelo Patanè.

La presentazione de “La regola del silenzio” rientra nel programma di iniziative culturali promosse dalla Città, dalla Regione e dall’Accademia, con l’obiettivo di offrire momenti di confronto e crescita per l’intera comunità.