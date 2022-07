Farmaci provocano morte di due pazienti: infermiere arrestato

L'indagine della Squadra Mobile etnea. Il sanitario è in carcere. NOME

CATANIA – È accusato del duplice omicidio di due pazienti ricoverati nel reparto di Medicina e Chirurgia di un ospedale catanese. L’infermiere professionista Vincenzo Villano Conti, 50enne, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Catania. Il gip ha disposto per lui la custodia in carcere. In violazione ai doveri derivanti dal suo ruolo avrebbe somministrato i farmaci Diazepam e Midazolam con “modalità estranee alle esigenze terapeutiche”.

La consulenza medico-legale e le analisi tossicologiche eseguite dopo la riesumazione dei cadaveri dei due pazienti hanno accertato come la morte dei due pazienti fosse avvenuta dopo il turno notturno svolto dall’indagato. Nelle cartelle cliniche però non è risultata indicata la prescrizione dei farmaci, anche perché controindicati rispetto alle patologie sofferte dalle vittime. Sui cadaveri, pur a distanza di diversi mesi dal decesso, sono state trovate tracce dei due farmaci. “Sia nei campioni biologici dei due pazienti i dati relativi al Midazolam e al Diazepam sono compatibili con una somministrazione delle sostanze avvenuta pressoché contemporaneamente (…) determinando un aumento reciproco degli effetti tossici sull’apparato respiratorio. Considerando – si legge nella consulenza – le condizioni cliniche delle due pazienti, la grave compromissione della loro funzione respiratoria avrebbe dovuto costituire – ex se – una controindicazione specifica alla somministrazione”.

Un quadro indiziario raccolto dai poliziotti della sezione della Squadra Mobile catanese dedicata ai “Reati contro la Persona ed in pregiudizio di minori e reati sessuali” che è stato condiviso dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha accolto la richiesta di misura cautelare chiesta dalla procura nei confronti dell’infermiere. Villani Conti da ieri è in carcere a disposizione della magistratura.