Sarà la quarta edizione della convention organizzata da FarmàPlus

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Dal 17 al 19 ottobre all’Una Hotels di Giardini Naxos avrà luogo “Unstoppable”. Sarà la quarta edizione della Convention organizzata da FarmàPlus, network di SOFAD Gruppo Farvima.

FarmàPlus assicura alle farmacie che scelgono di aggregarsi (oltre 430 in Italia, 170 delle quali nella sola Sicilia), uno strumento operativo che consente di elevarne marginalità, efficienza, competenze, qualità dei servizi, per offrire risposte all’altezza delle nuove domande di salute. La convention coinvolge una qualificata platea di farmacisti e autorevoli esponenti di aziende farmaceutiche, Università, Istituzioni pubbliche.

Le numerose relazioni in programma

Punta a provocare una riflessione collettiva sugli strumenti con cui affrontare la rivoluzione che scuote società e servizio sanitario e sulla collaborazione di filiera, stella polare di FarmàPlus. Le numerose relazioni previste analizzeranno dati e trend di mercato per identificare sfide e opportunità del canale e sviluppare nuovi paradigmi di collaborazione.

Alle 9 di sabato 18 apriranno i lavori Gaetano Cardiel, presidente di Sofad, Claudio Ferroni presidente di Safar. Poi Renato De Falco vicepresidente del Gruppo Farvima, Gioacchino Nicolosi presidente di Federfarma Sicilia.

Il confronto con il presidente della Cesi

Nell’ambito di un programma denso di autorevoli presenze, previsti gli interventi di Mirko De Falco, amministratore delegato di Farvima. Alessandro Bruschi, direttore generale di Farmà e Sofad. Giorgio Grasso, direttore del Laboratorio di Neuroinformatica dell’Università di Messina. Rosario Pignatello, direttore del Dipartimento di Scienze del farmaco e della salute dell’Università di Catania. Erika Mallarini, docente della School of Management della SDA Bocconi di Milano.

Alle 12 in punto di sabato, momento clou della Convention, monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana parteciperà a un confronto su disuguaglianze di salute. Su povertà sanitaria e terzo settore, moderato dal giornalista Salvo Fallica, assieme a Luca Pesenti, docente di Sociologia generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Con Agata Lanteri, presidente del comitato catanese della Croce Rossa italiana. E gli europarlamentari Ruggero Razza e Marco Falcone.

Nel pomeriggio altri approfondimenti con ospiti illustri e così pure nella mattinata di domenica 19, sino alla conclusione dell’evento, fissata per le 13.