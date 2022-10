Farmitalia Saturnia, si parte con il derby contro Avimecc Modica

Kantor: "I nostri punti fermi sono solidi e questa consapevolezza ci fa partire con il piede giusto"

ACI CASTELLO (CT) – Per Farmitalia Saturnia è tempo di tornare nei palazzetti, è tempo di dare il via al Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23. Il primo fischio d’inizio è fissato per domani, domenica 9 ottobre, alle ore 19:00 sul taraflex del Palarizza di Modica e dall’altra parte della rete Fabroni e compagni troveranno gli altri siciliani del Girone Blu, i giocatori di Avimecc Modica.

Il conto alla rovescia è una pratica quasi del tutto evasa e Farmitalia Saturnia arriva a questo appuntamento con alle spalle settimane di lavoro intenso e la consapevolezza di avere una strada lunga e difficile davanti, per tenere testa alle aspettative su una stagione che si preannuncia tachicardica.

“I ragazzi hanno dato il tutto per tutto e lo hanno fatto con dedizione, senza compromessi e con grandi stimoli. – dice mister Waldo Kantor, che inaugura la sua seconda stagione con la panchina biancoblu – Sono contento del lavoro fatto in palestra e negli allenamenti congiunti. Adesso arriva anche quel pizzico di pressione da inizio Campionato, che non mancherà per tutta la stagione, per le grandi aspettative che si hanno verso una squadra della quale si è sentito parlare tanto”.

Un derby siciliano al cardiopalma, perché se negli allenamenti congiunti contro Modica i giocatori della Saturnia hanno fatto sempre bene, adesso si cambia registro per la posta in palio: i punti da portare a casa. “Dobbiamo iniziare incassando il primo risultato. – dice capitan Fabroni – Ma questo, è certo, sarà il nostro obiettivo per ogni partita. In squadra le sensazioni che emergono sono tutte positive, abbiamo fatto un pre campionato di buon livello, non vediamo l’ora di scendere in campo e affrontare i nostri avversari. Finalmente si inizia”.

In campo i giocatori di Farmitalia Saturnia troveranno un’altra siciliana settata per fare bene e la concentrazione dovrà essere tale da mantenere alto il livello di gioco. “Modica – dice Kantor alla vigilia del match – è una squadra con un palleggiatore molto bravo che saprà distribuire bene il gioco scegliendo i giocatori giusti nei momenti giusti. E’ un avversario ostico con tanto volume di gioco, che sa difendere, contrattaccare e gestire il pallone”. Le aspettative, dopo la promozione sfiorata lo scorso anno, sono tante ma per Kantor i presupposti ci sono tutti: “Personalmente inizio questa seconda stagione con Saturnia con una grande serenità. La Società tutta, puntando su alcune certezze, tra staff, dirigenti e giocatori, si è rinforzata. I nostri punti fermi sono solidi e questa consapevolezza ci fa partire con il piede giusto”.