Farmitalia Saturnia, niente finale di Coppa Italia: passa Abba Pineto

Domenica 12 marzo, alle 15, la finale che assegnerà la terza piazza di questa storica Final Four

CATANIA – Occorreva una prova all’insegna della continuità e del carattere. Ma c’è stata solo per un set, il terzo, quando si sono sciupate due opportunità per allungare la contesa e rientrare in partita. La Farmitalia cede in tre set all’Abba Pineto nella prima semifinale della Del Monte®️ Coppa Italia A3. Domani giocherà, alle 15, per la finale che assegnerà la terza piazza di questa storica Final Four. Rimane l’amarezza per l’obiettivo che è venuto meno. Ora sarà importante ritornare in palestra consapevoli di dover lottare sino alla fine per conquistare la promozione in Serie A2.

LA CRONACA

Pineto – seconda in classifica nel girone Bianco alle spalle di Fano – è allenata dal catanese Giacomo Tomasello. Sorvegliato speciale è l’opposto Link, ma a fare la differenza saranno Milan e Paris. Grande equilibrio sino al 7-6, firmato da Casaro. Milan risponde e pareggia i conti. Disabato ha una fiammata, ma non basta (Pineto avanti 14-11). La battuta di Pineto si rivela più efficace. La Farmitalia non trova soluzione di continuità. Il break si rivela decisivo (18-11). Non c’è storia nonostante i tentativi di Kantor di cambiare l’inerzia della partita.

Nel secondo parziale Pineto prende da subito le redini del match. La Farmitalia non riesce ad opporsi. Gli abruzzesi premono l’acceleratore, difendono palloni preziosi e fanno buona guardia a muro (16-11). Sale in cattedra Casaro, proprio l’opposto etneo comprende che occorre una sferzata decisa per cambiare le sorti della partita. Trasforma un punto dietro l’altro, ma il set prende ancora una volta la direzione ospite.

Nel terzo set, Kantor deve necessariamente cambiare per rimanere in partita. Nicotra e Smiriglia partono nel sestetto titolare al posto di Disabato e Frumuselu. La reazione non tarda ad arrivare. Zappoli mette a terra due punti preziosi (4-1).

Casaro è scatenato, Fabroni distribuisce con grande regolarità (8-6). La Farmitalia ci crede, gioca con il piglio dei tempi migliori (16-13). Pineto, però, è in partita e rientra sul 20 pari (da 17-20). Link opera il sorpasso con Pineto che va avanti (22-21). Sul 23 pari l’ace di Nicotra lancia la Farmitalia al set ball. Gli abruzzesi impattano, ma concedono subito dopo una seconda opportunità (25-24) di allungare la contesa. Link chiude a muro e manda in finale Pineo (28-26).

MIX ZONE

Il presidente Luigi Pulvirenti: “Partite del genere vanno giocate dal primo punto del primo set, e noi non lo abbiamo fatto. Complimenti al Pineto e onore ai ragazzi per questa Final Four comunque storica, che dobbiamo onorare fino alla fine domani con la finale per il terzo posto. Da lunedì testa al campionato, perché abbiamo un obiettivo da raggiungere”.

IL TABELLLINO

FARMITALIA SATURNIA-ABBA PINETO 0-3

Farmitalia Saturnia: Fabroni 1, Zappoli Guarienti 13, Jeroncic 7, Casaro 20, Disabato 5, Frumuselu 0, Nicotra 2, Maccarrone (L), Zito (L), Tasholli 0, Smiriglia 1. N.E. Battaglia, Fichera. All. Kantor.

Abba Pineto: Paris 3, Milan 19, Bragatto 4, Link 12, Baldari 9, Basso 8, Giuliani (L), Calonico 2, Mignano 0, Merlo 2. N.E. Pesare, Fioretti, Bongiorno, Omaggi. All. Tomasello.

ARBITRI: Beatrice Cruccolini e Cavicchi.

SET: 16-25, 20-25, 26-28.