Farmitalia Saturnia, Ninesquared sponsor tecnico per tre stagioni

La collaborazione riguarderà la serie A3, le squadre giovanili e il merchandising ufficiale che verrà presentato ad inizio stagione

1' DI LETTURA

ACI CASTELLO (CT) – Lo sponsor tecnico di Farmitalia Saturnia, per il Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23, è Ninesquared, il primo brand 100% pallavolo, fondato da pallavolisti per vestire al meglio i pallavolisti di oggi dentro e fuori dal campo.

Lorenzo Gallosti, CEO di Ninesquared racconta: “Siamo davvero felici di questa nuova collaborazione. Non eravamo ancora presenti in territorio siciliano e siamo orgogliosi che il primo accordo sia con la società pallavolistica più antica della regione. Per noi questo è un grande punto di partenza. Vogliamo dare supporto a tutte quelle realtà che cercano qualcosa di diverso. Come azienda poniamo l’attenzione alla qualità e al design, con prodotti giovani e freschi, al passo con la moda.”

I giocatori di Farmitalia Saturnia, per la prossima stagione, indosseranno una maglia disegnata su di loro, completamente personalizzata elegante e performante, che rappresenterà i valori del team e riporterà i colori della squadra. L’unicità della divisa è resa possibile da Ninesquared che lavora con le migliori tecnologie e realizza divise da pallavolo ineguagliabili e made in Italy.

La collaborazione con Ninesquared durerà tre stagioni, riguarderà la serie A3, le squadre giovanili e il merchandising ufficiale che verrà presentato ad inizio stagione.