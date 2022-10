Farmitalia Saturnia, si torna al PalaCatania per il match contro Tuscania

Domenica 23 ottobre si gioca la quarta giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23

2' DI LETTURA

ACI CASTELLO (CT) – La strada è quella giusta e per Farmitalia Saturnia a percorrerla sono 13 combattenti. Domani domenica 23 ottobre, al PalaCatania, si gioca la quarta giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/23 e i biancoblu, a partire dalle 18:00 saranno impegnati nel match contro Tuscania, la squadra che secondo la classifica attuale è al settimo posto, subito sotto gli etnei, con lo stesso numero di partite vinte e perse, ma con un tie break in più, insomma, una squadra a dir poco determinata.

Inutile dirlo, entrambe le formazioni domani vorranno ottenere solo una cosa, vincere. E se Tuscania vorrà espropriare il PalaCatania, Farmitalia Saturnia avrà un buon motivo per non permettere niente del genere: premiare la fiducia degli abbonati e di quanti fin dalla prima partita in casa non hanno fatto mancare il loro appoggio, portando i biancoblu alla vittoria di domenica scorsa.

Quella che giunge a Catania domani è una squadra molto potente in attacco con due giocatori di categoria come Corrado (volto noto della pallavolo di serie A catanese) e Sacripanti, con un giovane opposto, Onwuelo, di cui bisogna temere il braccio. “Tuscania è come tante altre squadre del girone – dice il Direttore Sportivo Piero D’Angelo – è fatta provare a salire di categoria. Il nostro compito domani sarà quello di attaccare bene e con decisione, murare per evitare pericolosi passaggi di palla e sono certo che i meccanismi stanno entrando a regime. Abbiamo ottimi battitori e a muro quando diciamo che non si passa, non si passa”.

I meccanismi si stanno oliando, come dice il DS, e questo sta avvenendo grazie alla collaborazione di tutta la squadra, titolari e panchina: “I cambi stanno cominciando a funzionare e anche chi non entra subito è determinante nel corso del gioco, c’è chi si sta ritagliando il suo ruolo anche per bravi apparizioni in campo e chi non è ancora entrato, ma deve solo attendere il suo momento. La squadra è completa, sono 13 giocatori, tutti utili”.