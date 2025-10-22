Fastweb down in gran parte d’Italia: problemi alla rete Internet

Disservizio alla rete fissa

ROMA – Fastweb down. La rete Internet non è disponibile in diverse città di Italia. L’azienda ha comunicato che a Italian Tech che “c’è un disservizio temporaneo su rete fissa. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile”.

Alcuni media riportano che su Downdetector.it sono 35.000 le segnalazioni arrivate in poche ore, a partire dalle 10 del mattino. Coinvolte un po’ tutte le principali città italiane: da Milano a Roma, da Genova a Bari, ma anche in Sicilia. L’azienda non ha specificato la natura del problema. “Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”.