Favignana, aggrediti nella nottata due volontari del 118

È la seconda aggressione fisica e verbale dell'ultimo mese

PALERMO – Due volontari della pubblica assistenza “Anpas Paceco Soccorso”, un uomo e una donna, durante il turno del 118, sono stati aggrediti stanotte a Favignana, nelle Egadi, da un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica, che li ha prima minacciati con un coltello e un accendino e poi ha sferrato calci e pugni all’ambulanza fino a provare a metterla in moto per andare via. I soccorritori erano intervenuti per un codice giallo.

È la seconda aggressione fisica e verbale dell’ultimo mese subita da volontari Anpas Sicilia che promuove gratuitamente a favore delle proprie comunità.

“Da tempo affermiamo la necessità di una maggiore sicurezza per chi opera nelle ambulanze – commenta il presidente di Anpas Sicilia, Lorenzo Colaleo – solo questa notte ci sono state due aggressioni: una a Favignana in cui c’erano i nostri volontari, una a Scordia che ha coinvolto i soccorritori della Seus. Una condizione che sta diventando insostenibile. Anpas Sicilia è pronta a un confronto a livello regionale per trovare possibili soluzioni. Intanto il nostro abbraccio ad Antonino Vultaggio e Irene Bruno che ringraziamo per il loro impegno e alla presidente di Paceco soccorso Rosanna Di Maggio Anpas Sicilia sarà ancora una volta al loro fianco”.