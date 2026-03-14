Quando compì 100 anni fu organizzata una grande festa

FAVIGNANA – È morta sull’isola di Favignana (Trapani) Rosa Giangrasso, 104 anni, la più longeva dell’arcipelago delle Egadi. Sull’isola era da tutti conosciuta come la zia Rosina. A darne l’annuncio è stato il sindaco Giuseppe Pagoto che ha espresso il cordoglio dell’intera comunità.

Il cordoglio del sindaco

“Fai buon viaggio zia Rosina”, ha scritto sul profilo social del Comune. Quando la donna compì 100 anni, il Comune organizzò una festa. Da quel momento, a ogni ricorrenza riceveva la visita dei carabinieri dell’isola.