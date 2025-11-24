Favignana, zia Rosina compie 104 anni e festeggia con i carabinieri

L'ultracentenaria è un'ex domestica: ecco come trascorre le sue giornate

Rosa Giangrasso, per tutti zia Rosina, ha spento 104 candeline a Favignana insieme ai carabinieri. Domenica 23 novembre, come accade già da qualche anno, la più anziana tra gli abitanti delle Egadi si è ritrovata a festeggiare con i militari dell’Arma.

Zia Rosina vive da sola e capita spesso che i carabinieri della locale stazione, unico presidio delle forze di polizia presente a Favignana, bussino alla sua porta per sincerarsi delle sue condizioni di salute e per offrirle la loro assistenza.

Grande festa a Favignana per zia Rosina

Tre anni fa, nella casa dell’ultracentenaria – ex domestica e memoria storica dell’isola – arrivarono le telecamere de “La Vita in Diretta”. “È soprannominata la ‘commissaria della strada’ perché nulla di ciò che accade le sfugge”, svelò all’epoca l’inviata del programma di Rai 1.

L’anziana trascorre le giornate guardando la tv e dedicandosi alle sue passioni, la maglia e l’uncinetto. Sabato 23 novembre, i carabinieri si sono presentati nell’abitazione dell’anziana con torta e spumante. Presenti anche il parroco di Favignana, i rappresentanti del Comune e i bambini del catechismo.

